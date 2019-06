Ronnie Flex boos over geruchten komst tweede kind

Eind vorig jaar kwam zijn dochtertje Nori ter wereld. Onlangs was het Nikki Ros, bekend van Ex On The Beach, die beweerde dat de rapper de vader van haar ongeboren kindje is. „Aan het eind van de dag wist ik dat het niet zo was en daarom reageerde ik ook niet tot nauwelijks...”, zo schrijft Ronnie nu.

Hij vond de verhalen vooral erg voor de moeder van zijn dochter, dj Wef. „Aan de andere kant was het wel een schok voor mijn familie & vrienden.. Vooral wat ik het belangrijkste vind voor de moeder van mijn pasgeboren kind (en indirect ook kind eigenlijk).. alsof we die stress kunnen gebruiken juist nadat we het zo goed en voorbeeldig doen met het co-ouderschap..”