Hans Klok wordt gallisch van coronacrisis

„Mijn team is grotendeels terug in Nederland. Ik ben in Las Vegas veel aan het oefenen. Daar word ik eerlijk gezegd wel een beetje gallisch van”, vertelt Hans in de Volkskrant. „Maar ik probeer er maar een werkdag van te maken: anderhalf uur kaarten, anderhalf uur verdwijntrucs, anderhalf uur dit en anderhalf uur dat.”

In het interview kijkt Hans terug op zijn carrière. Hij heeft naar eigen zeggen illusionisme ’een porem’ gegeven in Nederland. Niet alleen moest alles snel en cool als in een videoclip maar hij veranderde ook het spel op de bühne. „In illusionisme is het altijd de vrouw die in de kist gaat liggen en wordt doorgezaagd. Ik heb dat omgedraaid: ik ben vaak het lijdend voorwerp.”

„Ik heb van het illusionisme ook iets heel fysieks gemaakt”, zo gaat Hans verder. „In mijn acts draait het niet zozeer om de props, om de kist waarin iemand verdwijnt of met zwaarden doorboord wordt; het gaat om de techniek die wij beheersen, de snelheid, de grote risico’s die wij nemen. Dat een truc echt in een split second wordt beslist. Ik heb van het illusionisme een teamsport gemaakt.”