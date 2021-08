’Een goede moeder’: Hommage aan onmachtige echtgenote

Premium Cultuur

’Oscar’: Puike thriller rond vermiste baby

Het is een van de ergste dingen die een ouder kunnen overkomen: je bent bezig je boodschappen in de auto te zetten, de kinderen zitten al binnen. Denk je. Voor Ilse wordt de nachtmerrie bewaarheid in de nieuwe thriller van Yvonne Franssen: als ze in de spiegel kijkt wanneer ze wil wegrijden, is de M...