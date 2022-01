Geboorteplaats eert Betty White met ceremonie

Volgens TMZ kunnen inwoners op Betty White Day, die plaatsvindt op de dag waarop de actrice 100 jaar zou zijn geworden, bij lokale restaurants menu's bestellen die iets te maken hebben met de actrice. Ook zijn er feestelijkheden met taart en diverse fotomogelijkheden voor bezoekers. Het stadje heeft een wedstrijd uitgeschreven voor de mooiste muurschildering van White, die ergens in het centrum zal worden aangebracht.

Zangeres Cindy Fee, die het openingsnummer van de Golden Girls zong, zal volgens Fox News tijdens Betty White Day in Oak Park dat liedje, Thank you being a friend, live ten gehore brengen tijdens een ceremonie. De stad hoopt op de viering ook een plek te kunnen inrichten waar inwoners honden van de lokale asiels kunnen ontmoeten en adopteren. White was een grote dierenliefhebber die in het bijzonder verknocht was aan honden.

White woonde niet lang in Oak Park. Toen ze een peuter was, verhuisde ze met haar ouders naar Californië. Ze kwam geregeld terug naar het plaatsje om familie op te zoeken.