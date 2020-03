Rumag zet punt achter corona-collectie na uitzending Lubach

„Gisteren is een kwartier publieke zendtijd bij Lubach aan Rumag besteed. We schrokken van de inhoud. Maar nog meer van het feit dat een veelkoppige redactie nooit de moeite heeft genomen hun claims bij Rumag te checken. Want we herkennen ons absoluut niet in wat wordt beweerd”, laat het bedrijf in een statement weten.

„Bovenal willen we benadrukken dat in deze kwetsbare tijd, onze aandacht vooral uitgaat naar de Corona slachtoffers en de mensen die onze samenleving draaiende houden. In totaal hebben wij met onze acties voor Het Rode Kruis ruim ruim 100.000 euro opgehaald. In 2018 hebben we iets meer dan 149.000 euro opgehaald voor het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie. Dit doen wij door onze jonge achterban te activeren en te laten doneren. Met groot succes en waar we trots op zijn. We verdienen hier NIETS aan”, aldus de verklaring.

Een opmerkelijke uitspraak gezien Quote eerder al uitrekende dat het bedrijf tussen de 35.000 en 55.000 euro zou hebben verdiend aan deze shirts.

Het bedrijf stelt bovendien dat de mondkapjes destijds zijn ingezet als ’ludieke’ actie om aandacht te vragen voor het Rode Kruis. „De kapjes bestonden niet echt, maar verwezen naar de donatiepagina van het Rode Kruis om jongeren te wijzen op de noodzaak te doneren. Toen er veel vraag kwam naar deze mondkapjes hebben wij ze alsnog fysiek te koop aangeboden. (...) ook hiervan gaat de opbrengst wederom volledig naar het Rode Kruis.”

Rumag, opgericht in 2014, staat erom bekend dat het tussen alle woorden puntjes zet in plaats van spaties. Bij de coronacollectie in de webshop staat „De actie is afgelopen!”

Na de eerste kritiek vorige week zei Rumag tegen de critici „Gaan jullie alsjeblieft wél naar buiten. Lik alsjeblieft het knopje van een zebrapad. En hou alsjeblieft jullie smoel.” Nu distantieert het bedrijf zich daarvan. „We hadden niet in de emotie moeten reageren en betreuren het als wij mensen hebben gekwetst.”

Als laatste laat Rumag weten dat er nog altijd geld kan worden opgehaald voor het Rode Kruis. „Dat kan nu ook via Lubag.”

In de uitzending van Zondag met Lubach uitte Arjen Lubach flinke kritiek op het bedrijf. Zo liet Lubach onder meer zien dat het bedrijf niet alleen teksten steelt, maar ook geld verdient met teksten van anderen door ze op petten, stickers en T-shirts te drukken. Maar liefst 1,7 miljoen kijkers zaten zondag voor de televisie voor Zondag met Lubach. De satirische talkshow pakte daarmee de derde plaats in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek.