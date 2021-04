Britney Spears: ’Ik ben helemaal in orde en extreem gelukkig’

Spears vertelt haar fans ook dat ze het de komende tijd rustig aan doet. „Ik neem nu even lekker een pauze, want ik ben momenteel aan het genieten.”

Eerder deze week liet de Amerikaanse al weten zich ’gevleid’ te voelen door de aandacht die ze krijgt van bezorgde fans. Die was ontstaan nadat de documentaire Framing Britney Spears in februari werd uitgebracht. Die vertelt het verhaal over haar roem, maar ook over haar rol in de media en de broze relatie die ze heeft met haar vader Jamie.