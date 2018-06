Scott Disick vreesde voor overdosis

Terwijl zijn vriendin Kourtney naar Los Angeles afreisde om Kim ervan te weerhouden dat zij de eerste verjaardag van North in haar tuin vierde, werd Scott Disick afgelopen zomer opgenomen in het ziekenhuis na teveel slaapmedicatie te hebben geslikt, zo was gisteren te zien in de realityserie van Kourtney en Khloe Kardashian.

Zijn verlate verjaardagsfeest in een club was het decor voor het voorval waarbij Scott teveel gedronken had alvorens hij huiswaarts keerde en bijna een hele pot slaappillen innam. Vanuit het ziekenhuis belde hij Kourtney met de mededeling dat hij dacht dat hij het niet ging halen.

'Ik was erg bang, mijn hart ging tekeer en tegelijkertijd traden de slaappillen in werking waardoor mijn hartslag omlaag ging. Ik dacht dat het mijn tijd was."

Scott en Kourtney hebben vaker ruzie gehad over zijn feestgedrag, maar niet eerder belandde hij hierdoor op de eerste hulp. Haar angst is dan ook groot dat ze niet weet hoe hij terecht komt als hij op deze voet verder gaat. Kourtney dreigde dat hij zijn kinderen niet meer te zien zou krijgen als hij niet een maand lang ging afkicken. Of Scott dat heeft gedaan, is vooralsnog onbekend.

