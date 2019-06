Daley Blind getrouwd met Candy-Rae

„Eindelijk kan ik zeggen, jij bent van mij!”, schrijft hij dolgelukkig op Instagram.

„Ik kan de woorden niet vinden om dit weekend te beschrijven, de momenten waarop ik mijn vrouw, mijn familie en zelfs sommige van mijn vrienden tranen van geluk zag gedurende de dag, de momenten waarop ik een seconde had om rond te kijken en zag dat alle emoties van de mensen van wie we houden van onschatbare waarde waren. Grote glimlachen en tranen van geluk het hele weekend lang! De woorden die onze familie en vrienden zeiden, zullen we nooit vergeten”, aldus een geëmotioneerde Daley.

Daley en Candy-Rae zijn al jaren gelukkig samen. In 2013 vertelde hij aan Cosmopolitan vol lof over haar: „Candy-Rae steunt me enorm en andersom probeer ik dat ook (...) Maar ik merk weleens dat ik in mijn eigen wereld leef en zó met mijn eigen prestaties bezig ben dat ik het soms vergeet als zij iets belangrijks heeft. Gelukkig houdt ze me scherp en zegt ze dat tegen me.”