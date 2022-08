Lil Kleine en dochter Frank Masmeijer zetten bloemetjes buiten op Mykonos

In een filmpje en een foto die Charlotte deelt op het sociale medium zie je een lachende Lil Kleine. Van een nieuwe liefde is geen sprake, want ze schrijft: „Even ter verduidelijking! Ik zit in een gelukkige relatie. Jorik is gewoon m’n mattie. #nodramaneeded.”

(Tekst loopt door onder de foto’s.)

Ⓒ Instagram

Sinds de vermeende mishandeling van zijn ex-verloofde Jaimie Vaes is het op het Instagramaccount van Lil Kleine erg rustig. Eind juli deelde hij een foto van zichzelf met zanger Gordo bij het festival Tomorrowland. In diezelfde maand werd duidelijk dat het onderzoek van het OM naar de vermeende mishandeling nog steeds loopt.

Lil Kleine werd in februari aangehouden nadat er beelden naar buiten waren gekomen waarop te zien zou zijn dat hij Jaimie met haar hoofd tussen een autodeur klemde. Vlak na het vermeende incident brak zij met Lil Kleine. De socialite liet begin april in een interview op televisie weten dat zij aangifte tegen haar ex had gedaan.