’Mijn grootste angst was van mijn ouders gescheiden te worden’

In het verhaal van de serie wint niet Franklin D. Roosevelt, maar piloot Charles Lindbergh de verkiezingen. De serie volgt een Joodse familie die steeds meer te kampen krijgt met het antisemitische beleid van de nieuwe president.

The Plot Against America is gebaseerd op het gelijknamige boek van Philip Roth uit 2004. De thema’s van de serie zijn echter „haast relevanter nu dan dat ze toen waren”, vindt Ryder. „Kijk naar wat er hier in de VS aan de grens gebeurt met immigranten. Die worden onmenselijke behandeld, kinderen worden van hun ouders gescheiden. Hoe kun je dat zien en niet denken aan wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd?”

De actrice, wier echte naam Winona Horowitz is, heeft Joodse roots. Een groot deel van de familie van haar vaders kant overleefde de Holocaust niet. „Misschien dat ik er daardoor als kind erg mee bezig was, maar toen ik klein was, was mijn grootste angst om van mijn ouders gescheiden te worden. Ik had gelezen dat dat met Anne Frank was gebeurd, en dat maakte me zo bang dat er periodes waren dat ik ’s nachts voor mijn ouders slaapkamerdeur kroop en alleen daar kon slapen.”

Stranger Things

Juist vanwege de aard van haar nieuwe serie, is Ryder blij dat ze door haar rol in Stranger Things tegenwoordig weer veel jongere fans heeft. „Als ze hier ook naar kijken, leren ze niet alleen een belangrijke schrijver als Roth kennen, maar staan ze hopelijk ook even stil bij antisemitisme, waar we de laatste tijd weer meer van lijken te zien.”

Dat het verhaal actueel voelt, bleek voor de actrice wel uit de reactie van haar jonge Stranger Things-collega’s. „Toen ik ze vertelde wat ik ging doen en waar het over ging, dachten ze allemaal dat Philip Roth nog leefde en dit onlangs had geschreven, vanwege het politieke klimaat nu. Dus ik ben heel benieuwd wat zij en hun leeftijdgenoten ervan vinden.”

The Plot Against America is vanaf dinsdagavond te zien via Ziggo.