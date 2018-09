'Evan Rachel Wood en vriendin uit elkaar'

Evan (27) en haar man, acteur Jamie Bell, gingen begin dit jaar uit elkaar en zij vond al snel troost in de armen van de negen jaar oudere The L-Word-actrice Katherine. Al eerder tweette Evan haar bewondering voor haar, maar na haar scheiding besloot de biseksuele actrice de jacht op haar crush te openen én met succes.

"Evan is dolverliefd op Katherine. Ze heeft al jaren een oogje op haar en is nu vrij om daar werk van te maken", onthulde een bron eerder aan tijdschrift Us Weekly. "Het leeftijdsverschil kan Evan niet schelen, ze vindt dat ze goed bij elkaar passen. En Katherine is ook dol op haar."

In oktober werden de twee nog tortelend gespot tijdens een gala voor het Hammer Museum in New York, maar deze maand bleek uit verdrietige tweets van Evan dat het niet snor zat met de liefde. Bronnen bevestigen aan het tijdschrift dat de relatie inderdaad voorbij is. Het is nog onduidelijk wat de reden voor de breuk is.

Evan kreeg zestien maanden geleden een zoon met ex-man Jamie. Ze was eerder verloofd met shockrocker Marilyn Manson.