Wilfred Genee kan wraak nemen op Bram Krikke

Schouten gaat voor niets minder dan de dubbel, maar eist wel een tegenprestatie van Genee: omroep PowNed redden van de dreigende ondergang. PowNed heeft nog niet het aantal benodigde leden om in het publieke omroepbestel te blijven.

SLAM!-dj Krikke ging vorig jaar naar huis met de prijs voor aanstormend talent, en pakte ook meteen de Zilveren RadioSter. Hij vond het een beetje gênant, ten opzichte van de andere genomineerden Edwin Evers en Genee, maar wreef de heren er tijdens zijn overwinningsspeech nog even fijntjes in dat het toch wel scheelt als je een hoop volgers hebt online. Dat voordeel heeft Dennis Schouten ook. Saillant: Krikke en Schouten zijn goed bevriend en maakten samen het NPO3-programma Onrecht.

Naast Genee en Krikke is dit jaar Gerard Ekdom (Radio 10) genomineerd voor de Zilveren RadioSter Man. Amber Delil (SLAM!), winnares van vorig jaar Marieke Elsinga (Qmusic) en Annemieke Schollaardt (NPO Radio 2), die er ook al een in de kast heeft staan, maken kans op de vrouwelijke variant van de prijs.

Als concurrent van Veronica inside kan Krikke ook de Gouden RadioRing in de wacht slepen voor Club Ondersteboven (SLAM!). Er zijn dit jaar veel kansen op de dubbel, want ook Ekdom en Elsinga kunnen twee keer in de prijzen vallen dankzij nominaties voor Ekdom in de Morgen en Mattie & Marieke. Somertijd maakt de top5 voor beste radioprogramma vol.

Het RadioRing-Gala, georganiseerd door AvroTros, vindt volgende week donderdag plaats in Theater Gooiland in Hilversum. Het is live te horen op NPO Radio 2 en te zien via Facebook en YouTube.