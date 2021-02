Boekenweek uitgesteld naar zomer

„Het is nu en zelfs straks in de zomer, onverantwoord om met honderden schrijvers bij elkaar te komen en het glas te heffen.” Zo heeft de brancheorganisatie CPNB vanmiddag bekend gemaakt.

Literatuurfans die al reikhalzend uitkeken naar het Boekenweekgeschenk van 2021 moeten dus nog even geduld hebben. Het cadeauboekje, waarvoor dit jaar Hanna Bervoets is gevraagd het te schrijven, wordt eveneens pas in de zomer uitgereikt aan klanten van de boekwinkels.

Thema tweestrijd

Directeur Eveline Aendekerk van de CPNB, die het jaarlijkse evenement organiseert, heeft met pijn in haar hart deze beslissing genomen. „Het Boekenweekthema is Tweestrijd, actueler dan ooit”, verzucht ze. „Wij waren de laatste maanden in tweestrijd. De Boekenweek behoort een feest te zijn in de boekhandel en bibliotheek, maar kan je van een feest spreken als je gesloten moet zijn en alleen een afhaalloket tot onze beschikking hebben?”

Online activiteiten

De beslissing was moeilijk. Want de Boekenweek is een belangrijke promotie voor schrijvers, boeken en de handel. Maar op aandringen van de winkeliers heeft de CPNB nu toch voor uitstel van het festijn gekozen. Helemaal niets doen, is er echter niet bij. De week in maart is nu omgedoopt tot ’Het voorwoord van de Boekenweek’. Waarbij allerlei on- en offline activiteiten worden georganiseerd.

Op vrijdag 5 maart zal er in elk geval een speciale tv-uitzending gemaakt worden vanuit de lege schouwburg in Amsterdam (ITA). Bekende schrijvers zullen optreden, om de kijker thuis warm te maken voor de literatuur en een tipje op te lichten van de geheimzinnige sluier die voor velen nog altijd over het illustere Boekenbal ligt.