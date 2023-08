Rechter verwerpt zaak fans Ana de Armas over trailer Yesterday

In de trailer was de Cubaanse De Armas te zien, maar niet in de uiteindelijke versie van de film. De twee fans dachten door de trailer dat De Armas een grote rol zou spelen. Zij hadden de film digitaal gehuurd en kwamen er toen achter dat De Armas niet in de film zat. De fans waren daarom van mening dat zij door Universal waren bedrogen en eisten 5 miljoen dollar.

De rechter heeft nu geoordeeld dat de beslissing om de film te huren niet alleen werd ingegeven door de vermeende misleiding. Bovendien werd tijdens de behandeling van de zaak duidelijk dat een van de eisers ook op een ander platform de film had gehuurd. Hij dacht dat het mogelijk ging om een ’director’s cut’, waar De Armas wel in zou verschijnen. De rechter stelde ook dat er geen reden was om te denken dat het bij de tweede keer dat de fan de film huurde om een andere versie zou gaan.

Yesterday vertelt over een muzikant die zich opeens als enige ter wereld de muziek van The Beatles herinnert. Met de hits van John, Paul, George en Ringo wordt hij een wereldster. De hoofdrol wordt gespeeld door Himesh Patel. In de film zijn ook Lily James, Joel Fry, Kate McKinnon en Ed Sheeran te zien.