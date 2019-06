’Naakte burgemeester kan echt niet’

Sophie Hilbrand met Fred Vos, die een ’heksenjacht’ voert tegen de burgemeester van Bergen. Ⓒ Foto BnnVara

In Opstandelingen bezoekt Sophie Hilbrand bewoners die overhoop liggen met het gemeentebestuur. In de startaflevering is ze vanavond in het dorp van haar jeugd: het Noord-Hollandse Bergen. Daar krijgt ze de burgemeester zover dat die haar grote plaaggeest - zij het met moeite - bedankt.