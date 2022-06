Premium Het beste van De Telegraaf

Aftellen naar haar 40-jarig jubileum in september Tineke Schouten: ’Voorlopig ga ik lekker door’

Door Jan Uriot Kopieer naar clipboard

Zo’n halve eeuw in het vak, maar nog lang niet verzuurd. Tineke Schouten maakt zich op voor weer een nieuw jubileum. Ⓒ ANP/HH

Tineke Schouten maakt zich op voor de zoveelste mijlpaal in haar roemruchte cabaretcarrière. In september zit ze maar liefst veertig jaar in het vak en van wijken wil ze voorlopig niet wijken. Alhoewel corona daar bijna voor had gezorgd...