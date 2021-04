Make-upmerk stopt samenwerking met James Charles na beschuldigingen

James Charles heeft in samenwerking met Morphe een oogschaduwpalette gemaakt. Het product ligt sinds 2018 wereldwijd in de winkels. Volgens het make-upmerk is de beslissing de samenwerking te beëindigen in goed overleg genomen.

„Vanwege de recente aantijgingen tegen James, hebben Morphe en James samen ingestemd de zakenrelatie te stoppen”, staat in een statement van het merk. Dit betekent onder meer dat zijn oogschaduwpalette niet meer verkocht zal worden. Morphe wil naar eigen zeggen een veilige en positieve plek zijn voor make-upliefhebbers. „We zetten alles op alles om dat doel te bereiken.”

In een YouTube-video eerder deze maand bood James zijn excuses aan om de naaktfoto’s van minderjarige jongens. „Ik was roekeloos”, aldus de 21-jarige influencer met ruim 25 miljoen volgers. De YouTuber zegt dat de jongens tegen hem zeiden dat ze 18 jaar waren, maar dat is volgens hem geen excuus. „Ik kan niemand de schuld geven, behalve mezelf.”