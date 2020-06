Prins Charles ’blij’ met virtuele tuinbezoeken

„Ik besef dat veel mensen niet in staat zijn om fysiek een tuin te bezoeken op dit moment”, leidt de prins van Wales zijn verhaal in op een filmpje dat het officiële account Clarence House deelt op sociale media. „Maar ik ben verheugd dat de National Garden Scheme zich op een slimme manier aanpast aan de situatie met het aanbieden van virtuele tuinbezoeken.”

Mensen die een van de 3700 aangesloten tuinen willen bezoeken, kunnen dat nu doen via de website van de goededoelenorganisatie, die sinds 1927 geld inzamelt voor onder meer zorgverleners door privétuinen open te stellen voor het publiek.

„In deze tijd is de toegevoegde waarde van tuinen en groene ruimtes nooit duidelijker geweest”, aldus Charles in het filmpje. „De troost, vrede en inspiratie van een tuin, of het die van jezelf of van een ander is, kan nu tot op zekere hoogte digitaal worden teruggevonden, met dank aan dit geweldige project.”