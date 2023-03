Eerste deel filmversie Wicked komt eind november 2024 uit

In eerste instantie zou de filmversie van Wicked, een prequelmusical van de film The Wizard of Oz, op eerste kerstdag verschijnen, maar de filmstudio vond het een beter idee om de première een maand naar voren te halen. Rond kerst 2024 komen ook Avatar 3 en Sonic the Hedgehog 3 uit. „Een klein Thanksgiving-cadeautje”, schrijft Chu in zijn bericht.

Wicked wordt opgedeeld in twee films. Het tweede deel moet vooralsnog wel op eerste kerstdag in première gaan, maar dan in 2025. Onder anderen Cynthia Erivo en Ariana Grande spelen mee, net als Jeff Goldblum en Michelle Yeoh.

Verhaal

Het verhaal van Wicked gaat over de gebeurtenissen voorafgaand aan The Wizard of Oz en volgt Elphaba, een vrouw met een groene huid die uiteindelijk de Wicked Witch of the West wordt in de latere film. Ze sluit een bijzondere vriendschap met Glinda, de latere Good Witch of the South.

De musical was oorspronkelijk een hit op Broadway, met Idina Menzel (Elphaba) en Kristin Chenoweth (Glinda) in de hoofdrollen. In Nederland werden de rollen in de originele versie gespeeld door Willemijn Verkaik en Chantal Janzen.