Van mishandeling verdachte Raymi Sambo maakt serie over ’powervrouwen’

De muziek van Mai Tai, de Dolly Dots en Centerfold sleepten de acteur door moeilijke periodes in zijn leven heen. In Freshback blikt hij met de vrouwelijke sterren van toen terug op de jaren tachtig en hoe zij deze periode hebben ervaren.

Sambo – die binnenkort te zien is in de nieuwe serie All Stars & Zonen, een vervolg op de hitserie All Stars – spreekt in deze serie met Patty Zomer (Dolly Dots), Mildred Douglas (Mai Tai), Laura Fygi (Centerfold), Lilian Day Jackson (Spargo) en Suzanne Klemann (Loïs Lane). De serie gaat 21 augustus van start op nostalgische zender ONS en is naderhand ook online te zien.

Mishandeling

Begin dit jaar kwam Sambo minder fraai in het nieuws, toen bekend werd dat hij tijdens nieuwjaarsnacht een vrouw in elkaar had geslagen. Het slachtoffer liep daarbij een hersenschudding en een gebroken neus op. „De officier van justitie heeft besloten de verdachte te dagvaarden voor zware mishandeling, dan wel mishandeling. Dit betekent dat de verdachte voor de rechter moet komen”, liet een woordvoerder van het OM donderdag weten aan Shownieuws. „Van een schikking is geen sprake, omdat de officier van justitie de feiten te ernstig vindt en deze dus aan de rechter wil voorleggen.”