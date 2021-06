Tony Junior is rock ’n roll Bachelor

Tony Junior kreeg 2000 aanmeldingen en gaat met 20 vrouwen nader kennismaken in De bachelor. Ⓒ foto Tom Cornelissen

„Die ogen!”, de vrouwen die over de rode loper naar Tony Junior toe lopen zijn haast in katzwijm. Met Gaby Blaaser werd er in De bachelor een ander pad ingeslagen. Ook Tony Junior (31) past bij het nieuwe concept: BN’er zoekt liefde. Al is deze vrijgezel een stuk ruiger en bepaald meer rock ’n roll dan de gemiddelde bachelor met zijn lange lokken, tattoo in de nek en inkt op zijn handen.