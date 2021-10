Goed nieuws voor MAFS-Sylvia: ’Geen tumoractiviteit meer’

Sylvia van Mierlo Ⓒ Instagram

Oud-Married at first sight-deelnemer Sylvia van Mierlo, bij wie eerder dit jaar longkanker is geconstateerd, heeft dinsdag goed nieuws te horen gekregen. Op Instagram laat de 59-jarige MAFS-ster weten dat er bij de laatste controle ’geen activiteit’ is gevonden op de plek waar de tumor heeft gezeten.