’Ben Affleck en Jennifer Lopez kunnen niet meer zonder elkaar’

Terwijl Ben (49) en Jennifer (52) afscheid van elkaar namen, deelde het paar een gepassioneerde kus met elkaar. Een bron vertelt aan People dat het moeilijk voor hen is om niet samen te zijn. „Jennifer en Ben brachten het weekend samen door in LA. Hoewel ze drukke werkschema’s hebben, proberen ze waar mogelijk tijd voor elkaar te vinden. Zo vloog Jennifer verschillende keren voor slechts een paar uur naar Austin voordat ze terug moest voor opnames in Vancouver.” De bron voegt toe: „Ze doen er alles aan om hun relatie te werken. Ze zijn ongelooflijk gelukkig als ze samen zijn.”

Het beroemde koppel verloofde zich voor het eerst in 2002, maar tot een huwelijk is het nooit gekomen. De twee gingen in 2004 uit elkaar. Sinds een paar maanden hebben ze weer een relatie.