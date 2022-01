Jamie Dornan vast in quarantaine tijdens overlijden vader

De vader van de acteur, een bekende in de medische wereld, werd geopereerd aan zijn knie maar liep corona op in het ziekenhuis. Hij overleed uiteindelijk aan de gevolgen van het virus. Toen Dornan hoorde dat zijn vader was overleden, moest hij nog vier dagen in quarantaine blijven. Dornans vader Jim was naast arts ook onderzoeker en hoogleraar, onder meer aan de University of Ulster in Noord-Ierland, waar de familie vandaan komt.

Eerder vertelde Dornan aan The Sun dat 2021 ’het slechte en moeilijkste jaar van zijn leven was’ door het overlijden van zijn vader. „Ik heb, vroeg in mijn leven en nu, veel pijn en verlies moeten doorstaan”, aldus de acteur. Dornan verloor op zestienjarige leeftijd al zijn moeder aan alvleesklierkanker.