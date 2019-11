Gaite Jansen krijgt voet aan de grond in het buitenland

De goedlachse actrice heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om voet aan de grond te krijgen in het buitenland. Dat is een proces van vallen en opstaan, erkent ze ruiterlijk. „Je moet heel veel audities doen om jezelf in de kijker te spelen bij buitenlandse castingdirectors. In Nederland weten de juiste mensen inmiddels wel wat ik kan. Maar buiten de grenzen begin je onderaan de ladder.”

Jansen heeft geen advies ingewonnen bij succesvolle Nederlandse collega’s als Michiel Huisman of Katja Herbers. „Al merk je wel een soort ongedefinieerde lotsverbondenheid”, legt zij uit. „Je bent toch allemaal ambassadeurs van Nederland. Carla Gugino, mijn tegenspeelster in Jett, kende Michiel nog van The Haunting of Hill House en vond mij meteen leuk omdat ik uit hetzelfde land als hij kom. En ik voelde van de week een soort gedeelde trots toen ik in LA het hoofd van Katja op de posters van Evil zag staan. Net zoals je als Nederlander plaatsvervangend trots kan zijn als Oranje een EK- of WK-wedstrijd wint, hoewel je daar zelf natuurlijk helemaal niets aan bijgedragen hebt.”

Leven in hotelkamers

Haar carrière bepaalt momenteel waar zij leeft; voor de opnames van Jett zat ze een half jaar in Toronto. „Het verschilt erg per productie wat een producent voor de acteurs regelt”, legt ze uit. „Soms krijg je een bedrag en moet je zelf iets zoeken. Soms wordt de cast in een hotelkamer ondergebracht, de andere keer is het Airbnb. Ik vind het wel fijn als je een keukentje hebt om zelf te koken, daardoor voelt zo’n plek sneller eigen aan.”

De negendelige serie Jett noemt de actrice „een voorlopig hoogtepunt. De energie en passie op de set was enorm, en het was iets heel anders dan ik tot nu toe heb gedaan.” De cast en crew leefde maandenlang in Toronto. „We waren allemaal ver van huis, dus trokken heel erg naar elkaar; het voelde als een heel leuk schoolreisje waar geen einde aan kwam. Het draaien van Holland Hoop is óók geweldig, maar dan gaat iedereen aan het einde van de avond weer naar huis; je bent niet gedwongen je gewone leven lange tijd on hold te zetten.”

Jansen speelt de rol van ex-gedetineerde Phoenix; de serie draait om de zusterband tussen haar karakter en het titelpersonage. De rol is een nieuwe stap in de goede richting, al voelt het niet alsof ze heel bewust naar een bepaald eindpunt toewerkt. Ze vindt het heel lastig om haar eigen unique selling point te noemen. „Je hoort vaak dat Nederlanders over het algemeen een goed ’totaalpakket’ bieden: het zijn harde werkers die heel diverse rollen aankunnen. Het is raar om zoiets van jezelf te zeggen, maar ik hoop dat ik ook in die definitie pas.