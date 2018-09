'Vader koppelde Britney Spears aan nieuwe vriend'

Jamie ontmoette Charlie, een tv-producent, een tijd geleden om te bespreken of het mogelijk is om een realityserie met Britney te maken. Pa Spears was direct onder de indruk van Charlie en zag in hem de ideale schoonzoon, zo melden Britse media.

Jamie besloot Charlie en Britney op subtiele wijze met elkaar in contact te brengen. "Hij deed dat heel voorzichtig, zodat Britney zich niet zou verzetten tegen een koppelpoging", vertelt een bron. Charlie en Britney zouden perfect bij elkaar passen. "Ze lijken erg op elkaar en ze komen uit hetzelfde milieu."

Britney bevestigde afgelopen weekend dat ze stapelverliefd is door een selfie van haar en haar nieuwe lover op Instagram te plaatsen. Charlie deelde dezelfde foto met een hartje als bijschrift.