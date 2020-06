Saskia Noort noemt VI-mannen ’overgevoelig’

Je houdt ervan, of je haat ze. Hoe dan ook, de meest recente ruzie tussen Johan, Wilfred en René is nu al dagenlang gespreksonderwerp van de dag. En iedere keer lijkt er een hoofdstuk aan te worden toegevoegd. Want wat begon met een vermeende racistische grap, is inmiddels uitgegroeid tot misschien wel het einde van Veronica Inside.

Met name Johan en René maken van hun hart geen moordkuil en schromen niet hun ongezouten mening te geven over collega Wilfred, die door hen wordt gezien als verrader. Of zoals Gijp verklaarde tegenover RTL Boulevard: „Johan en ik wisten allebei niet dat Wilfred ons voor het Joegoslavië-tribunaal zou zetten. (...) Hoe slecht kun je zijn?”

Van schrijfster Saskia Noort mogen de VI-mannen hun gevoelens voor zich houden. Op Twitter – onder een artikel van BNNVARA-opiniesite Joop, met als kop ’VI-mannen emotioneel ingestort na kritiek, slotaflevering geschrapt’ – laat ze weten: „Ze zijn zo overgevoelig.” Ook journalist en voormalig lid van de Tweede Kamer namens de PvdA, Myrthe Hilkens, deelt die mening: „Effe los van de inhoud: wát een drama queens, die mannen.”

Dat Noort geen fan is van de show, is geen geheim. Zo schreef ze eens op Twitter: „Ik heb een schurfthekel aan VI en VI-humor in het bijzonder. Lelijk seksistisch, homofoob en oneindig stupide.” Ook noemde ze Johan Derksen ’boze witte man’.

Het VI-trio sprak woensdagavond met Talpa-televisiedirecteur Marco Louwerens over de laatste uitzending van het seizoen. Louwerens noemde dat gesprek „pittig”; volgens Derksen verliep het hectisch. „We hebben onze grieven neergelegd, ook Wilfred. Het liep behoorlijk uit de hand, de emoties liepen hoog op, dus toen is er gezegd: laten we het even laten bezinken en over een paar weken nog een keer het gesprek aangaan. Ik zal niet zeggen dat Van der Gijp en ik nooit meer kunnen samenwerken met Wilfred, maar in de setting van Veronica Inside kan dat niet meer.”