Voorspel blijkt climax in ’Magic Mike’s last dance’

Zijn privé optreden voor Maxandra (Salma Hayek) jaagt de temperatuur meteen flink op. Nadat hij eerst alle vazen keurig van tafel heeft gehaald, laat de half ontkleedde Mike haar met sensueel gekronkel en stotende heupen alle hoeken van de kamer zien. Met dat veelbelovende begin piekt terugkerend regisseur Steven Soderbergh helaas een uur te vroeg. Want dat voorspel blijkt later de climax te zijn geweest. Wat rest is een wat slaperig naspel: niet onprettig, maar weinig opwindend.

De strippers houden hun broeken aan in ’Magic Mike’s last dance’. Ⓒ PR

Buiten beeld volgt na Mike’s striptease een nacht om nooit te vergeten, waarna hij door Max wordt meegetroond naar Londen voor een zakelijke deal. Als theatereigenaar geeft ze hem de opdracht om een hitsige dansshow op te zetten met lekkere mannen: binnen een maand en voortbordurend op een stoffig klassiek toneelstuk waarin een jonge vrouw dient te kiezen tussen rijkdom of liefde.

De danstalenten die Mike en Max weten te strikken, pronken met hun gespierde lijven en hun strakke ‘moves’, maar houden in alle nummers hun broek aan. Waarmee Magic Mike’s last dance braver aandoet dan zijn voorgangers. Intussen dienen zich - geheel volgens het wat bijeen geharkte script - allerlei obstakels aan, naast een serieuze romance die ook in dans vorm krijgt. Vooral zonde dat Hayek daarbij vanaf de zijlijn moet toekijken.

✭✭✭ (3 van de 5 sterren)