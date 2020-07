Claudy Jongstra maakt van strenge museumtuin groen laboratorium

Claudy Jongstra in de vernieuwde museumtuin. Ⓒ Foto Robert Hoetink

Claudy Jongstra - wereldberoemd om haar vilten wandkleden - maakt niet alleen kunst, maar zet zich ook actief in voor het beschermen van traditionele, inheemse verfplanten en het behouden van biodiversiteit. De versteende binnentuin van Rijksmuseum Twenthe, die veel weg had van een strakke grindbak, transformeerde ze in een groen laboratorium, waarin de kruiden, bloemen en planten waarmee ze haar wol verft welig tieren.