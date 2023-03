Jeroen van der Boom is zanger met meeste Ziggo Dome-shows

Directeur Danny Damman verraste de zanger zaterdag voor aanvang van het vierde Holland Zingt Hazes-concert. „Jeroen is een enorme vakman en na deze reeks van Holland Zingt Hazes heeft Jeroen de magische grens van 50 optredens overschreden”, aldus Damman.

Van der Boom is verrast door het nieuws. „Ik weet dat ik hier best vaak heb gestaan, maar realiseerde me nooit hoe vaak. Ik ben enorm vereerd met dit feit en dit record.”

De zanger zal zeker nog vaker in de hal spelen. „We zijn inmiddels met een nieuw project in de Ziggo Dome bezig. Daar zullen we later meer over bekendmaken. Maar ik hoop hier nog veel te mogen optreden.”