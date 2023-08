Abba-ster Agnetha lijkt te hinten op nieuwe muziek

Abba-zangeres Agnetha Fältskog lijkt met een mysterieus bericht op Instagram te hinten op een nieuw project. Op haar Instagramaccount is de tekst „Where do we go from here?” geplaatst. Volgens de Zweedse krant Aftonbladet zou de 73-jarige zangeres binnenkort met nieuwe muziek komen.

