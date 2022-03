Hind lanceert nieuwe videoclip

Aan Privé laat Hind weten: „Door weer en wind hebben we in tijden van covid deze videoclip opgenomen in Beiroet. Het was een grote uitdaging aangezien we nauwelijks elektriciteit en benzine hadden.”

Vorig jaar mei legde Hind aan Privé uit dat ze min of meer per toeval in het emiraat was beland. Vanwege de toen geldende coronamaatregelen kon ze niet direct vanuit Los Angeles naar Amsterdam vliegen, waardoor ze besloot twee weken in Dubai te blijven. Al gauw besloot ze zich daar voor onbepaalde tijd te vestigen. „Ik ontmoette zoveel leuke, creatieve mensen uit mijn vak, dat ik er niet meer ben weggegaan”, aldus Hind.