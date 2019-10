Styliste onthult het geheim achter The masked singer

Vanavond zal de finale gaan tussen de Bidsprinkhaan, de Neushoorn, de Leeuw en de Robot. Ⓒ Laura Oldenbroek

The masked singer is hét kijkcijferkanon van RTL4. Vorige week keken er maar liefst 1,8 miljoen mensen naar de tv-show waarin bekende Nederlanders zingen in spraakmakende kostuums. Vrijdagavond wordt in de grote finale het kijkersrecord misschien zelfs gebroken en weten we wie er in de Leeuw, de Neushoorn, de Robot en de Bidsprinkhaan zit.