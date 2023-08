’Bohemian rhapsody-koppel Rami Malek en Lucy Boynton uit elkaar’

Malek en Boynton werden verliefd op de filmset van de film over Queen-zanger Freddie Mercury. Malek speelde de rol van Mercury, Boynton van zijn levenspartner Mary Austin. De chemie tussen de twee zorgde al snel voor speculaties over een relatie. Ze maakten hun relatie in 2019 wereldkundig. Bohemian rhapsody won in dat jaar meerdere prijzen, waaronder vier Oscars.

Vrienden dicht bij het voormalige paar beweren dat de druk van hun carrières en de constante media-aandacht uiteindelijk voor de breuk hebben gezorgd. „Ze hebben beiden ontzettend veel respect voor elkaar en koesteren de tijd die ze samen hebben doorgebracht”, aldus een ingewijde tegenover The Sun. „Maar hun hectische werkschema’s en de eisen van de industrie hebben geleid tot onvermijdelijke spanningen.”