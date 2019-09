Mark-Paul Gosselaar wist niets van reboot Saved By The Bell

De van oorsprong Nederlandse acteur had de grootste rol in de tienercomedy, die van Zack Morris. „Eerlijk waar, ik ben nooit benaderd. Ik werd vanmorgen wakker, zag het nieuws en dacht: huh?”

Dinsdag werd bekend dat er een reboot van Saved By The Bell wordt ontwikkeld voor Peacock, de nieuwe streamingservice van NBC en Universal. Mario Lopez en Elizabeth Berkley, die in de originele serie te zien waren als Slater en Jessie, hebben getekend voor hun terugkeer naar de show, die van 1989 tot 1993 werd geproduceerd.

Geïnteresseerd

De 45-jarige Gosselaar denkt dat zijn huidige televisieklus de kink in de kabel was voor zijn bijdrage aan de reboot. Hij is binnenkort te zien in Mixed-ish, een spin-off van serie Black-ish. Die shows worden uitgezonden op ABC, onderdeel van Disney dat dit najaar z’n eigen streamingservice start. „Ik begrijp dat dat zakelijk gezien lastig is, maar ik had geen idee dat ze al zover met het idee waren.”

Mochten de zenders toch overeenstemming kunnen bereiken, dan staat de acteur wel open voor de terugkeer van Zack Morris. „Ik ben altijd geïnteresseerd geweest”, aldus Gosselaar. „Uiteraard.”

De cast van Saved By The Bell (1989). Ⓒ Hollandse Hoogte