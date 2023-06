Premium Het beste van De Telegraaf

Netflix worstelt en komt boven: Extraction 2 strak en meeslepend Chris Hemsworth en Idris Elba zijn back en nog steeds beautiful

Door Willem Schouten Kopieer naar clipboard

Ⓒ Jasin Boland/Netflix

Netflix heeft in vele opzichten een voorsprong op de concurrentie maar als het gaat om strakke actiefilms ging er ook het nodige mis. Gray Man en Six Underground hadden een geweldige cast en budget genoeg maar boeiden matig. Extraction uit 2020 was goedbeschouwd een eenzaam hoogtepuntje. Niet verwonderlijk dus dat ontsnappingsartiest Chris Hemsworth op herhaling mag.