Ere Zilveren Nipkowschijf voor ’Even tot hier’

Even tot hier (BnnVara) won vorig jaar ook de Gouden Televizierring. De jury, die wordt gevormd door dertien mediajournalisten en tv-recensenten, noemde als hoogtepunt van het zaterdagavondprogramma hoe in een recente aflevering de afhandeling van de Groningse aardbevingsschade werd verbonden met de valse noten van Eurovisie Songfestival-deelnemers Mia & Dion. ’Van der Laan en Woe zijn in hun negende seizoen in hun beste vorm tot nu toe’, luidt het oordeel over het kijkcijferkanon.

Tekst gaat verder onder de foto.

Experts van de London School of Historical Dress onderzoeken de opgedoken jurk. Ⓒ NTR

De Jurk en het scheepswrak (NTR), van regisseur en scenarioschrijver Arnold van Bruggen, schetst hoe Texelse duikers in een wrak in de Waddenzee spectaculaire schatten uit de 17e eeuw vinden, waaronder een schitterende gouden jurk. Die vondst wordt alom bejubeld, maar brengt hen in botsing met wetenschappers en rijksinstanties van het vasteland. ’Een wildwestverhaal in de Waddenwateren, een technisch verhaal over de conservering van cultureel erfgoed, en vooral: een verhaal over hartstocht’, aldus de Nipkowjury.

Tekst gaat verder onder de foto.

Thomas Erdbrink (m.) is genomineerd voor Onze man bij de Taliban. Ⓒ Vpro

In Onze man bij de Taliban (Vpro) brengt Thomas Erdbrink in kaart hoe het Afghanen onder het Talibanbewind vergaat. Op het moment dat na het plotselinge vertrek van de Amerikanen bijna ook alle buitenlandse journalisten het land hebben verlaten, besluiten Erdbrink en zijn team juist een aantal maanden in Kaboel te gaan zitten. In de vierdelige reeks wordt getoond hoe de machthebbers elke dag de touwtjes iets strakker aanhalen. Volgens de juryleden leverde dit een ’intense serie op vanuit een gesloten land waarin met name meisjes en vrouwen van de een op andere dag hun toekomstplannen zagen verdampen’. Ook in het rapport: ’Hij was niet de enige die geregeld met tranen in de ogen zat’.

Tekst gaat verder onder de foto.

De dramareeks Rampvlucht (Kro-Ncrv), met onder anderen acteurs Yorick van Wageningen en Joy Delima, draait om de Bijlmervliegramp van 1992. Bijlmerbewoonster Asha Willems en journalisten Vincent Dekker en Pierre Heijboer proberen samen de waarheid rondom de crash van het vrachttoestel van El Al in de Amsterdamse flatwijk aan het licht te brengen. ’De serie verbijsterde en overdonderde met een dertig jaar oud verhaal, waarover het laatste woord nog lang niet gezegd bleek te zijn’, oordeelt de jury.

Tekst gaat verder onder de foto.

Raven van Dorst in Nachtdieren. Ⓒ BnnVara

Een speciale vermelding gaat naar Raven van Dorst, die met de programma’s Boerderij van Dorst en Nachtdieren indruk maakte op de mediajournalisten die spreken van een ’ontwapenende, overrompelende televisiepersoonlijkheid die we al een paar jaar een keer willen eren’.

Vorig jaar won Boos: This is The Voice de Zilveren Nipkowschijf en nam Paul Witteman de Ere Zilveren Nipkowschijf in ontvangst.

De winnaar van de Zilveren Nipkowschijf 2023 wordt op donderdag 15 juni bekend gemaakt, net als de winnaar van de radioprijs, de Zilveren Reissmicrofoon. De Ere Zilveren Reissmicrofoon gaat dit jaar naar dj Armin van Buuren.