S10 als achtste podium op in eerste halve finale songfestival

De European Broadcasting Union onthulde dinsdag de volgordes van de twee halve finales, die op 10 en 12 mei plaatsvinden. Bij de loting in januari werd al bekend dat Nederland in het eerste deel van de eerste halve finale uitkomt. De startvolgorde bleef echter nog even geheim. Deze wordt bepaald door de producers van de show. Zij willen een zo divers mogelijke halve finale dus proberen ze bijvoorbeeld ballads niet achter elkaar te zetten en groepen worden afgewisseld door soloartiesten.

Volgorde

Albanië opent de eerste halve finale, gevolgd door Letland, Litouwen, Zwitserland en Slovenië. Oekraïne, favoriet voor de eindoverwinning, komt als zesde in actie. Voor S10 aan de beurt is komt alleen Bulgarije nog. Na Nederland volgen Moldavië, Portugal, Kroatië, Denemarken, Oostenrijk, IJsland, Griekenland, Noorwegen en Armenië. Van deze landen krijgen er tien een ticket voor de finale op 14 mei. In de eerste halve finale zou eigenlijk ook Rusland meedoen. Het land werd echter uitgesloten van deelname vanwege de invasie in Oekraïne.

De tweede halve, waarin achttien landen uitkomen, wordt geopend door Finland en afgesloten door Tsjechië. België komt als zestiende in actie.