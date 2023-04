Hereniging tussen Liam en Noel Gallagher?

De broers, die sinds het einde van hun band Oasis in 2009 in een vete verstrikt zijn, zouden plannen hebben om samen een wedstrijd van Manchester City bij te wonen. In oktober liet Noel nog weten dat een eventuele reünie van de band geen zin heeft. Hij ontkende de geruchten dat de broers weer bij elkaar zouden komen.

De broers zouden nu echter „achter gesloten deuren” weer voorzichtig contact met elkaar hebben. Liam stelde vorige week nog op Twitter dat hij reünie wel ziet zitten.

De band uit Manchester scoorde in de jaren 90 grote hits als Wonderwall, Don’t Look Back In Anger en Live Forever. In 2009 ging de band uit elkaar, waarna een decennium vol ruzies over en weer volgde. In 2019 braken de broers definitief met elkaar.