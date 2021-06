Kim Kardashian miste intieme momenten in huwelijk met Kanye West

In een gesprek met haar moeder Kris Jenner lucht Kardashian haar hart. Ze vertelt dat ze tijdens de quarantaineperiode acht maanden lang elke ochtend met zus Khloé en diens vriend Tristan sportte, en zich altijd het vijfde wiel aan de wagen voelde. „Ik realiseerde me dat dat de kleine dingen zijn die ik niet heb. Ik heb de extravagante ervaringen, en daar ben ik dankbaar voor, maar ik wil juist de kleinere momenten. Ik wil iemand met wie ik samen favoriete series heb. Ik wil iemand die met me wil sporten.”

Tijdens hun relatie huurde West onder meer een honkbalstadion af om Kardashian ten huwelijk te vragen. Voor haar veertigste verjaardag afgelopen oktober liet hij een hologram maken van haar vader Robert Kardashian, die in 2003 overleed.

De rapper heeft er een gewoonte van gemaakt om geregeld te verhuizen, soms naar een hele andere staat dan Californië, waar Kim en hun vier kinderen wonen. „Ik dacht altijd dat dat me niet eenzaam maakte”, zegt ze daarover. „Maar nadat ik veertig was geworden, realiseerde ik me: nee, ik wil geen man in een andere staat. Ik dacht altijd dat dat het beste werkte voor ons. Maar eigenlijk is dat best treurig en niet wat ik wil.”