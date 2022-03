Partner Jerney Kaagman en bassist Earth & Fire Bert Ruiter (75) overleden

Ruiter maakte als onderdeel van Focus in de jaren zeventig onder meer het buitenlandse succes mee met het nummer Sylvia. Hij bleef aan de band verbonden tot deze in 1978 uit elkaar viel. Ruiter stapte daarna over naar Earth & Fire, de groep waarmee Kaagman al diverse successen had geboekt. Met Ruiter in de gelederen scoorde de band onder meer de nummer 1-hit Weekend.

Ⓒ ANP/HH

Na Earth & Fire werkte Ruiter samen met Kaagman aan solomateriaal en ging hij steeds meer muziek produceren.

De band Focus, die inmiddels weer optreedt, laat op Facebook weten verdrietig te zijn door het nieuws van het overlijden van Ruiter. „We zullen je missen Bert. Bedankt voor al je muziek. We wensen Jerney veel sterkte met dit verlies.”