Lisa Marie Presley ontroostbaar na dood zoon

„Haar hart is compleet gebroken”, vertelt zegsman Roger Widynowski aan het blad. „Ze was zo dol op die jongen, hij was de liefde van haar leven.”

Benjamin Keough overleed zondag op 27-jarige leeftijd. Volgens TMZ zou hij zichzelf van het leven hebben beroofd. Hij laat naast zijn moeder en vader Danny Keough ook oma Priscilla (75) achter evenals zijn oudere zus, actrice Riley Keough, en twee jongere zusjes uit een later huwelijk van Lisa Marie, de elfjarige tweeling Harper en Finley.