He won’t be back: ’Scheiding Arnold Schwarzenegger eindelijk rond’

Lisette (52): ‘Ik betaal mijn dochter (15) om de was te doen’

In de rubriek ‘Wie Doet Wat’ spreken we iedere week een vrouw over de rolverdeling tussen haar en haar partner. De vraag is: wie doet wat binnen de relatie? Vandaag spreken we Lisette Hetzler (52). Ze vertelt ons zowel over de financiële als huishoudelijke verdeling tussen haar en haar man. Samen he...