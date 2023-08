Acteur Chad Michael Murray verwelkomt derde kind

„Ze is er!”, schrijft Murray bij een kiekje van de pasgeborene op Instagram.

In 2017 kregen Murray en Roemer samen een dochter. Twee jaar eerder werd hun eerste kindje, een jongetje, geboren. Het koppel trouwde in 2015. De twee daten sinds begin 2014 nadat ze elkaar op de set van de televisieserie Chosen leerden kennen.

Chad Michael Murray brak twintig jaar geleden door met de serie One tree hill. Hij was eerder getrouwd met zijn tegenspeelster in die serie, Sophia Bush. Het huwelijk in 2005 hield amper vijf maanden stand.