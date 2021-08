Ex beschuldigt Gers Pardoel van mishandeling: ’Hij duwde me van de trap waar de kinderen bij waren’

Op de vraag wanneer het voor het eerst fout ging, antwoordt ze: „,In 2011, toen hij al was doorgebroken. Ik wilde naar de verjaardag van mijn opa. Maar Gerwin was ziek en wilde dat ik bij hem bleef. Hij werd heel kwaad. Ik had toen nog een huistelefoon en die rukte hij uit de muur alvorens hem kapot te gooien.”

„Toen ik zei dat hij weg moest gaan, begon hij me te duwen en met huisraad te bekogelen. Ik ben naar mijn slaapkamer gevlucht, maar hij sloeg dwars door de deur. Daar heeft hij me op de grond gegooid en is hij met zijn schoen op mijn hoofd gaan staan. Hij heeft ook alles uit mijn kasten gegooid. Dat was de eerste keer dat ik op advies van mijn broer een klacht tegen hem heb ingediend.”

Kantelpunt

Het kantelpunt kwam volgens Sélina toen Gers haar van de trap zou hebben geduwd. „Eigenlijk zijn er twéé gebeurtenissen geweest. Ooit was ik gevlucht naar een vakantiehuisje, van waaruit ik een nieuwe huurwoning regelde. Gers is me daar komen opzoeken en terwijl ik aan de lijn zat met mijn broertje, heeft hij me bij mijn haren naar buiten gesleurd en mijn telefoon vernield. Die avond is hij niet veel verderop door de politie opgepakt en heb ik opnieuw een klacht ingediend. Daarna heb ik maanden met een aware button (alarmeringssysteem voor slachtoffers van huiselijk geweld, red.) moeten rondlopen. Maar hét doorslaggevende moment was een incident waar Goud en Rocci getuige van waren.”

Ze vervolgt: „Na een zoveelste ruzie gooide Gers me van de trap. En tijdens mijn val zag ik de kinderen. Rocci kon nog niet eens lopen. Ik had net zo goed mijn nek kunnen breken en dood kunnen zijn die dag. Toen ik in de bocht van die trap lag, gingen mijn ogen open. Rocci ziet haar mammie als ’een baas’. Als een sterke vrouw die haar eigen zaakjes regelt. Maar thuis kreeg die mama wel klappen. Ik wilde mijn dochter niet laten opgroeien met dat idee. Mijn moeder ik en zijn stoere, trotse vrouwen. Ik wilde niet dat mijn dochter later ook slaag zou krijgen in de gedachte dat zoiets normaal is.”

Volgens Sélina was hij zich van geen schuld bewust. ,Hij had niet het minste schuldbesef. Na dat incident stonden we weer onder begeleiding van Veilig Thuis en daar zei hij: ’Ja, ik heb haar geduwd. Maar zij is gewoon zo lomp dat ze van die trap is gevallen’.”

Sensatie

Gers’ manager verwijst haar aantijgingen naar het rijk der fabelen. Tegenover de Belgische krant stelt hij: „Wederom willen we erop hameren dat de beweringen die zijn ex-vriendin Sélina aanhaalt, verzonnen zijn en op sensatie berusten. Het lijkt wel alsof Sélina zijn huidige succes niet kan verkroppen. Het heeft geen zin om hierop in te gaan en verder wil Gers uit respect voor Sélina, maar vooral voor zijn kinderen, niet reageren op deze aantijgingen. Daarnaast wil hij ook niet dat zijn kinderen de dupe worden van deze vete. Bovendien focust hij zich op dit moment liever op zijn baan en zijn kinderen in plaats van op haar negatieve energie.”