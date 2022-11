Productie laatste serie met Aaron Carter gaat door

Een maand voordat Carter overleed, zaten de opnames voor Group waar hij bij betrokken was erop. De regisseur van de sitcom zegt dat hij „geschokt” was door het nieuws van het overlijden van Carter. „Aaron was zo enthousiast over het programma. Hij wilde meer aandacht vragen voor mentale gezondheid”, aldus de regisseur.

In de serie, die later moet verschijnen, speelt Carter een fictieve versie van zichzelf. In zijn leven kampte hij met meerdere verslavingen en persoonlijkheidsstoornissen. „We willen de serie afmaken ter ere van Aaron.”

Carter overleed maandag op 34-jarige leeftijd. Zijn levenloze lichaam werd aangetroffen in een badkuip in zijn woning in Lancaster, in de Verenigde Staten. Een officiële doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt.