Kandidaten kunnen in nieuwe versie Lingo ook letters trekken

Dat verklapt Lingo-voice-over Jan Peter Pellemans dinsdag in een filmpje op de website van Shownieuws. Pellemans was dinsdag niet voor nader uitleg bereikbaar. In het filmpje vertelt hij wel dat voortaan in het decor van Lingo ook letters hangen, en niet alleen maar cijfers.

Lingo is een woordspel dat een combinatie is van Mastermind en Bingo. Het legendarische woordspelletje werd in de jaren tachtig bedacht door François Boulangé, die ook het spel jarenlang presenteerde. In 2014 verdween Lingo bij de NPO vanwege teruglopende kijkcijfers.

Lingo keert dit najaar terug bij SBS. Jan Versteegh gaat het programma nu presenteren.