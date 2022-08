Maxime Meiland durfde trouwjurk niet te laten maken in tv-show

„Nee, ik dacht gelijk, die trouwjurk gaan we niet doen, hoor. Ik ben daar al zo moeilijk mee, laat staan bij m’n eigen bruiloft!” lacht Meiland. De jurk voor het feest ’s avonds vond ze dan een veiliger idee, al zaten ook daar wel wat voorwaarden aan. „De jurk moest sowieso lekker zitten. En een beetje zwieren, maar ook kort zijn. Ik had dat op Pinterest weleens gezien, van die leuke korte trouwjurkjes. En dus wel wit, maar niet te stijf”, somt de dochter van realitysterren Martien en Erica op. „En hij mocht ook niet te bloot zijn, dus geen heel diep decolleté, daar hou ik niet van.”

Met de resultaten uit het programma, waarin vanaf woensdag wekelijks een paar ontwerpers aan de slag gaan voor een bekende Nederlander, was de 26-jarige Meiland heel erg verrast, zegt ze. „Ik dacht: jeetje, wat zijn ze allemaal verschillend! En ze waren ook niet allemaal kort, zoals ik eigenlijk had gevraagd. Maar er was er eentje die er gelijk uitsprong. En dat kan ik dan op zo’n moment ook niet voor me houden. Is misschien niet zo leuk voor de spanning van het programma, maar ik was gewoon heel enthousiast!”

Schoonmoeder

De bekende deelnemers aan het Net5-programma - naast Meiland doen ook onder anderen Bridget Maasland, Heleen van Royen en Giovanca Ostiana mee - mogen allemaal iemand meenemen naar de doorpas van de ontwerpen. Maxime koos voor haar hele familie. „Ik had m’n vader, m’n moeder, m’n zus en ook m’n schoonmoeder meegenomen. Ja, die heeft wel smaak hoor, die weet wel wat mij leuk staat of niet”, zegt Maxime over de moeder van Leroy. „En als mijn vader zegt: dat staat je verschrikkelijk, dan doe ik het ook niet.”

De bruiloft, die inmiddels enkele weken geleden plaatsvond, was een hot topic in de showbizzmedia. Er werd bij het kasteel dan ook van een afstandje gefilmd en gefotografeerd door media die niet uitgenodigd waren. „Wij vonden dat echt niet leuk”, blikt Maxime terug. „Toen Leroy me ten huwelijk had gevraagd, zeiden we al: prima als de ploeg van Chateau Meiland straks bij de bruiloft is, maar verder liever geen pers. En dan staan ze er toch. Ik kan daar heel slecht tegen. Ik geef al zoveel, dan had ik graag gezien dat onze grote dag toch een beetje privé was gebleven.”

De aanloop naar de bruiloft van Maxime en haar Leroy Molkenboer, die ooit werkte als cameraman voor Chateau Meiland, is vanaf volgende week maandag te volgen in een nieuw seizoen van Chateau Meiland bij SBS6. „Dit keer is Leroy daardoor ook veel meer in beeld, heel leuk. Je ziet ons sparren over de bruiloft, naar dansles gaan, taarten proeven en natuurlijk de jurk uitzoeken. Wanneer de bruiloft te zien is? Ik denk ergens aan het einde, dus nog even geduld!”