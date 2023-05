Nick Cave gaat ondanks kritiek toch naar kroning Charles

„Ik houd het kort, want ik moet gaan bedenken wat ik aantrek naar de kroning”, begint de Australische artiest, die tegenwoordig in Engeland woont, zijn verhaal grappend. „Ik ben geen monarchist, ook geen fan van het koningshuis, maar ook geen overtuigde republikein. Maar ik ga ook geen uitnodiging weigeren voor waarschijnlijk de belangrijkste historische gebeurtenis in het Verenigd Koninkrijk van onze tijd. Niet alleen de belangrijkste, maar ook de gekste en meest bijzondere.”

De artiest woont sinds 1980 af en aan in het Verenigd Koninkrijk en snapt de discussie die speelt over de vraag of de monarchie nog wel van deze tijd is. Zelf is hij echter op een „onverklaarbare manier” aan de Britse royals gehecht, zo biecht hij op. „Ik voel me gewoon aangetrokken tot dat soort dingen - het bizarre, het griezelige, het spectaculaire, het ontzagwekkende.”