’Presque’: Geestige roadtrip in een lijkwagen

In Lausanne krijgt begrafenisondernemer Louis de schrik van zijn leven als hij per ongeluk Igor van de weg rijdt. Deze spastische fietskoerier van biologische groenten (een rol van Jollien zelf) is dan wel geschrokken, toch ziet hij meteen een vriend in zijn aanrijder. Wanneer Louis het lichaam van een overleden vrouw naar Marseille moet repatriëren, verstopt Igor zich in diens lijkwagen. En daar gaan ze...

Filosofen

Net als thematisch vergelijkbare films als Rain man en Intouchables begint hun avontuur met horten en stoten. Aanvankelijk ziet de gesloten uitvaartverzorger zijn metgezel vooral als lastpak waarvan hij zo snel mogelijk af wil. Maar als de levenslustige Igor onderweg existentiële wijsheden van filosofen als Plato, Montaigne en Nietzsche begint te doceren, opent zelfs de oester die Louis is zich langzaam maar zeker.

Dat levert een tragikomedie op die soms vervaarlijk dicht tegen sentimenteel melodrama aanschurkt. Dat Presque toch je hart verovert, is vooral te danken aan Jollien.

De Zwitser is niet alleen ontzettend geestig, maar bovendien erg authentiek. Hij hoeft geen handicap te spelen, hij heeft de beperking daadwerkelijk. En juist dat maakt dit feelgoodavontuur even geloofwaardig als ontroerend.

✭✭✭✩ (3,5 sterren van de 5)